Multa alta de Vitor Gabriel de Vitor Gabriel dificulta chance de compra do Ceará, diz dirigente

Vitor Gabriel tem sido um dos destaques do Ceará nesta temporada. Emprestado pelo Flamengo, é desejo do clube do Porangabuçu contar com o atleta para 2024, após o encerramento do vínculo atual. No entanto, o Executivo de Futebol do clube, Juliano Camargo explicou que a multa alta do centroavante é um empecilho para a aquisição em definitivo do jogador.



“Do Vitor tem multa alta, é atleta do Flamengo. A gente espera que ele continue performando e que ele continue caindo nas graças da torcida. Quem sabe no final, a gente consiga um casamento mais feliz”, disse ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, em entrevista realizada no sábado, 17.



O camisa 63 tem protagonizado a sua melhor temporada como jogador profissional. Em 27 jogos, o atacante marcou 11 gols e deu cinco assistências, sendo o vice-artilheiro do Ceará, atrás apenas de Erick, que contabiliza 12 tentos.



Executivo comenta situações de Lucas Ribeiro e Leandro Carvalho no Ceará



Juliano Camargo afirmou que a intenção do Ceará é reintegrar o zagueiro Lucas Ribeiro ao elenco. O atleta, que pertence ao Hoffenheim-ALE, teve o contrato estendido com o clube após lesão sofrida no joelho direito, da qual ainda se recupera.



“O Lucas, eu tive uma conversa com ele. Ele ainda está em recuperação, entra no sétimo mês de lesão. O Lucas é um grande jogador e se a gente entender que vai estar pronto, a gente vai sim reintegrá-lo ao nosso elenco. Ele já está lá, já conhece todos os companheiros. Mas, a gente ainda está em uma fase que tem que esperar um pouco. Ele é do Hoffenheim e aí teria que conversar com o clube, mas já estamos conversando uma possível reintegração”, explicou.



Sobre o atacante Leandro Carvalho, o executivo informou que o presidente João Paulo Silva está tratando do caso. O jogador não treina entre o grupo alvinegro e deve deixar o clube ao fim do vínculo, que se encerra no final deste ano.



“O Leandro Carvalho, o João Paulo (presidente do Ceará) está tratando direto. Já era uma situação antiga. O Leandro não está treinando no Ceará. Está em processo de encerramento de contrato”, pontuou.