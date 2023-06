Ceará rescinde contrato do atacante Álvaro após pouco mais de três meses do anúncio

Sem espaço na equipe comandada pelo treinador Eduardo Barroca, Ceará e o atacante Álvaro resolveram, em comum acordo, pela rescisão contratual. Desta forma, o jogador deixa o Vovô após uma passagem curta de pouco mais de três meses e somente dois gols marcados.

“O Ceará S.C comunica a rescisão contratual com o atacante Álvaro. A decisão foi tomada em comum acordo. O Clube agradece pela dedicação do atleta no período em que defendeu a camisa alvinegra e deseja sucesso em sua trajetória”, disse o Vovô em nota divulgada nesta sexta-feira, 9.

Sobre o assunto Ceará precisa vencer CRB e torcer por tropeços de adversários para entrar no G-4 da Série B

Ceará recebe o CRB buscando consolidar ótima fase e entrar no G-4 da Série B

Ceará terá intervalo de duas semanas sem jogos durante Data FIFA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contratado em fevereiro, Álvaro foi anunciado pelo Alvinegro sem muito alarde e com o objetivo de ser o substituto imediato de Vitor Gabriel. Posteriormente, mediante a contratação de Nicolas e também da troca de comando técnico, que se deu pela saída de Morínigo e a chegada de Barroca, o atleta perdeu espaço na disputa pela titularidade.

Álvaro protagonizou poucos jogos com a camisa do Vovô, somente seis. Com Barroca, Álvaro sequer figurou como opção no banco de reservas. O destino do atacante deve ser o América-RN, que atualmente disputa a Série C do Brasileiro.