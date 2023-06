Ceará recebe o CRB buscando consolidar ótima fase e entrar no G-4 da Série B

Com a confiança elevada, o Ceará entra em campo neste sábado, 10, para encarar o CRB, às 19h30min, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série B, querendo confirmar a boa fase na competição e, consequentemente, se firmar no topo da tabela. No sétimo lugar, o Alvinegro tem como objetivo entrar na zona de classificação à elite nacional antes da Data Fifa, período em que terá um intervalo de duas semanas sem jogos.

Protagonista de cinco vitórias nos últimos seis confrontos da Segundona, o Ceará vive um ótimo momento e pode finalmente ingressar no G-4, algo que ainda não aconteceu nesta edição do torneio. Com um ponto de diferença para o Sport, atual quarto colocado, o Vovô precisa vencer o CRB e torcer por tropeços do clube pernambucano, do Criciúma (5º) e do Mirassol (6º) — um empate deste times é o suficiente e todos jogam fora de casa.

O CRB, por outro lado, encara uma realidade diferente no certame. Na 14ª colocação, com 11 pontos, o Galo tenta se afastar da zona de rebaixamento após um péssimo início de campeonato. A chegada do técnico Daniel Paulista, porém, trouxe novos ares para a equipe, que acumula dois triunfos consecutivos e vem para a Arena Castelão com o intuito de estragar a festa da torcida alvinegra.

Ainda oscilando na campanha como mandante, condição em que possui 40% de aproveitamento, o Vovô tem demonstrado incomodo com esse contexto e a partida diante do CRB é um bom ponto de partida para melhorar os números dentro de casa. A ideia do time, claro, é repetir o que foi feito na última vez que atuou na capital cearense, quando venceu a Chapecoense por 2 a 0 diante de mais de 40 mil pessoas presentes no estádio.

Em relação ao retrospecto de embates entre os dois clubes, o cenário é favorável ao Ceará. Nos 35 encontros como adversários, foram 14 vitórias do Vovô, oito do CRB e 13 empates. Considerando somente duelos em Fortaleza, o escrete preto-e-branco soma um longo período de invencibilidade diante do Galo: 11 anos sem derrota.

O último revés para o CRB na capital cearense aconteceu em 2012, pela Série B daquele ano, quando o time alagoano venceu por 2 a 1, pela 36ª rodada. Desde então, o Ceará recebeu o Galo em seis ocasiões, venceu dois confrontos e empatou quatro vezes.

Ceará x CRB: desfalques e retornos

Para a partida, Eduardo Barroca conta com uma lista interessante de retornos. Desfalques no duelo contra o Atlético-GO, Richardson, Maranhão, Barcelos e Caíque voltam de suspensão e ficam disponíveis para enfrentar o CRB. Importante ressaltar que o quarteto vinha atuando como titular com o treinador alvinegro. Luiz Otávio, Michel Macedo e Formiga seguem se recuperando de lesão e ficam de fora do duelo.

Daniel Paulista também tem algumas ausências. O treinador do Alvirrubro não poderá contar com os atacantes Anselmo Ramon, Copete e Mike, todos por motivos clínicos. Hyuri, que já defendeu as cores do Ceará, embarcou com o elenco e será opção para o treinador.

Ceará x CRB

Ceará

4-2-3-1: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e David Ricardo; Richardson e Maranhão (Zé Ricardo); Jean Carlos, Chay e Erick; Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca

CRB

4-3-3: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão; Falcão, Juninho Valoura e Renato; João Paulo, Rômulo e Riquelme. Técnico: Daniel Paulista

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: sábado, 10

Horário: 19h30min (Horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Diego Morelli de Oliveira (SP)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC) - FIFA

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, Premiere e Sportv