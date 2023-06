Ceará precisa vencer CRB e torcer por tropeços de adversários para entrar no G-4 da Série B

O Ceará segue seu processo de recuperação na Série B e começa a enxergar o G-4 da competição mais próximo. Neste sábado, 10, o Alvinegro de Porangabuçu recebe, na Arena Castelão, a equipe do CRB-AL, às 19h30min, e pode entrar no grupo dos quatro primeiros da competição.

Contudo, não basta apenas uma vitória para o Vovô. O time de Eduardo Barroca ocupa a 7ª posição do torneio, com 19 pontos. À sua frente estão Sport (4º) e Criciúma (5º) com 20 e Mirassol (6º), com a mesma pontuação alvinegra. E é justamente esse trio que o torcedor alvinegro precisa ficar atento aos jogos.

Sobre o assunto Ceará recebe o CRB na Arena Castelão com chance de ingressar no G-4 da Série B

Ceará terá intervalo de duas semanas sem jogos durante Data FIFA

Ceará não perde para o CRB há seis jogos como mandante

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os três times entrarão em campo no domingo, 11. O Rubro-Negro pernabucano joga fora de casa contra a Ponte Preta-SP, às 11 horas. No mesmo horário, o Mirassol encara o Londrina-PR, também longe dos seus domínios. Finalizando o dia, o Tigre enfrenta o líder Vitória, no Barradão, em Salvador-BA, às 18 horas.

Para o escrete preto-e-branco chegar ao G-4, nenhuma dessas equipes pode vencer. O empate serve, desde que no Castelão o clube faça sua parte. Em caso de triunfo, pode terminar a 12ª rodada em 4º lugar com 22 pontos.