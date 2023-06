Ceará confirma que mais de 30 mil torcedores estão garantidos para duelo contra CRB

O Ceará confirmou que mais de 30 mil torcedores estão garantidos de forma antecipada para o duelo diante do CRB, que acontece neste sábado, 10, às 19h30min, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série B. A partida conta com ingressos promocionais e mulheres pagam meia-entrada em qualquer setor do estádio.

Na divulgação da parcial, o Ceará informou, também, que a inferior central está esgotada. A venda de ingressos, assim como o check-in para os sócios-torcedores, seguem acontecendo. Com exceção da premium e da especial, todos os outros setores estão com valores fixos de R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia.

A expectativa é de que o Ceará consiga, diante do CRB, superar a marca da vitória por 2 a 0 contra a Chapecoense. Na ocasião, mais de 40 mil torcedores do Alvinegro estiveram presentes na Arena Castelão, o recorde do torneio — foi o primeiro jogo do clube com liberação total de público na Série B de 2023.

