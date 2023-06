Guilherme Castilho exalta importância da vitória do Ceará sobre Atlético-GO em "jogo de seis pontos"

O meia foi autor do terceiro gol alvinegro diante do Atlético-GO. Essa foi também a décima vez na temporada que Castilho balançou as redes

O Ceará foi soberano na noite desta terça-feira, 6, em Goiânia, e venceu o Atlético-GO pelo placar de 3 a 0, em duelo válido pela Série B do Brasileiro. Após o triunfo, o autor do terceiro gol, Guilherme Castilho, ressaltou a importância do resultado e salientou a dificuldade de ganhar do Dragão em seus domínios.

“A gente vem em um campeonato de recuperação. Sabíamos da importância do resultado, em um jogo de seis pontos, o Atlético vai lutar até o final para subir. Agora é entrar no G-4, se consolidar, para comemorar o acesso no final do ano”, pontuou o camisa 99.

O tento de pênalti já no final da partida foi o décimo do jogador na temporada de 2023. Na lista de artilheiros do Vovô, o meia se encontra em terceiro lugar, atrás de Erick e Vitor Gabriel, que também deixaram sua marca na capital goiana. A dupla de ataque possui 12 e 11 gols, respectivamente.

Agora, o time de Eduardo Barroca já visa o próximo confronto, só que dessa vez, dentro de casa. No sábado, 10, às 19h30, na Arena Castelão, o Vovô recebe o CRB-AL, pela 12ª rodada da Série B.