Erick marca 12º gol e segue como artilheiro isolado do Ceará na temporada

O Ceará contou, mais uma vez, com a participação de Erick para vencer uma partida em 2023. Nesta terça-feira, 6, o Vovô bateu o Atlético-GO por 3 a 0 em jogo da 11ª rodada da Série B. No jogo, o atacante foi responsável por marcar o segundo gol do time.

Esse, inclusive, foi o 12º tento do camisa 11 na atual temporada, fato que o isolou como artilheiro da equipe. Ele é seguido por Vitor Gabriel, que tem onze, e Guilherme Castilho, com dez. Além dos gols, o ponta também contribuiu com dez assistências em 2023. Sendo assim, Erick participou diretamente de 22 dos 62 gols do Vovô neste ano.

Sobre o assunto Guilherme Castilho exalta importância da vitória do Ceará sobre Atlético-GO em "jogo de seis pontos"

Ceará consegue grande vitória sobre Atlético-GO fora de casa e segue na briga pelo G-4 da Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao balançar as redes contra o Dragão, o jogador também quebrou a marca de dois jogos sem marcar gol pelo Alvinegro de Porangabuçu. A última vez em que ele havia assinalado um tento ocorreu no triunfo contra o Londrina por 3 a 1, no dia 24 de maio.