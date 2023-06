Ceará começa a se movimentar no mercado da bola e mira de duas a três contratações

Ideia da diretoria do Vovô é reforçar com qualidade e não quantidade. Conversas com atletas estão em curso e negociações devem intensificar nas próximas semanas, já que a janela de transferência será aberta dia 3 de julho

A janela de transferência de julho está se aproximando e o Ceará começou a se movimentar no mercado da bola em busca de reforços para o restante da disputa da Série B do Brasileirão. O Esportes O POVO apurou que a ideia da diretoria alvinegra é ser assertiva e contratar de dois a três jogadores que cheguem com nível de titularidade, não apenas para compor o elenco comandado por Barroca.

+ Em boa fase, Ceará visita Atlético-GO almejando alavancar na tabela da Série B



Os dirigentes do Vovô, inclusive, fizeram sondagens no mercado e conversas com atletas já estão em curso. No atual cenário, a principal dificuldade do Alvinegro é nas laterais, pelo qual as opções estão escassas, sobretudo pela esquerda, onde Formiga está lesionado e Barcelos tem oscilado. Na direita, Michel Macedo, também entregue ao departamento médico, é outro desfalque do setor.

Caíque, volante de origem, tem sido utilizado como lateral-direito, enquanto David Ricardo, zagueiro, faz frequentemente o lado esquerdo. Na zona central do campo, um volante e um meia-atacante também podem ser opções de busca do Ceará, que mantém em sigilo as posições que serão reforçadas.

Janela de transferência: início e fim

A janela de transferência será iniciada no dia 3 de julho e segue até o dia 2 de agosto. Após o duelo contra o CRB, no dia 10 de junho, na Arena Castelão, o Ceará terá cerca de 15 dias sem partidas oficiais devido a Data Fifa, período em que a diretoria do Vovô deve intensificar as negociações no mercado.