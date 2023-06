Atlético-GO x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Atlético-GO e Ceará se enfrentam hoje, 06, às 21h30min, no Antônio Accioly (GO), em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão Série B 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Empolgado pelo bom recorte recente de resultados, o Ceará volta a campo nesta terça-feira, 6, para um novo e importante desafio fora de casa, desta vez contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, às 21h30min, em Goiânia, pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Atlético-GO x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Atlético-GO x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Escalações de Atlético-GO e Ceará

Atlético-GO

4-3-3: Ronaldo; Renan Silva, Emerson Santos, Heron e Jefferson; Renato, Bruno Tubarão e Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valentim.

Ceará

4-2-3-1: Richard; Warley, Pagnussat, Gabriel Lacerda e David Ricardo; Zé Ricardo e Arthur Rezende; Jean Carlos, Chay e Erick; Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

Como Atlético-GO e Ceará chegam para o jogo

Para a partida, Barroca terá que solucionar alguns problemas para montar o time titular, tendo em vista a longa lista de desfalques. Richardson, Maranhão, Barcelos e Caíque, todos titulares absolutos do treinador, estão fora por suspensão. Luiz Otávio, Michel Macedo e Formiga seguem se recuperando de lesão. A novidade fica por conta do retorno de Pagnussat, ausência nos últimos dois duelos do Vovô.

Desta forma, Barroca terá somente um lateral de ofício, que é Warley. A tendência é de que David Ricardo seja improvisado pelo lado esquerdo, função pela qual o atleta já desempenhou em outras oportunidades. No meio-campo, o comandante terá que escalar uma dupla de volantes mais técnica do que física, sendo Arthur Rezende e Castilho os favoritos.