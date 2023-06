Ceará é derrotado pelo Internacional na penúltima rodada do Brasileirão Feminino A1

Pela penúltima rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino A1, o Ceará entrou em campo diante do Internacional na manhã deste sábado, 3, estádio do Vale, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

Ainda sem somar pontos na competição, as Alvinegras foram derrotadas pelas Coloradas em 2 a 1.O único tento do Vovô foi marcado por Ju Oliveira. Do lado do Internacional, a uruguaia Belén Aquino foi a autora dos dois gols.

Já rebaixado, o Alvinegro de Porangabuçu é o lanterna da competição e apenas disputa o torneio de maneira protocolar, já que a equipe sequer tem chance de sair da última posição da tabela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Comandado por David Lopes, o grupo volta a campo no dia 12 de junho, segunda-feira, às 15 horas, quando recebe o Atlético-MG na Cidade Vozão, em Itaitinga, pela última rodada da primeira fase do certame.