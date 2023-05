De olho no G-4, Ceará encara Novorizontino no Castelão em reencontro com torcida

De olho no G-4 da Série B, Vovô busca a quarta vitória consecutiva diante da equipe do interior paulista. Rival do Alvinegro também vive bom momento e venceu os últimos dois jogos

O Ceará encara neste domingo, 28, às 15h30min, no Castelão, o Novorizontino pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e pode até entrar no G-4 em caso de vitória. O duelo marca o reencontro do time do Porangabuçu com a torcida alvinegra no Gigante da Boa Vista. Desta vez, a arquibancada estará preenchida apenas por mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCDs) em decorrência de punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (SJTD) por conta da invasão de campo na partida contra o Cuiabá, em outubro de 2022, pela 32ª rodada da Série A.

Desde que estreou na Série B, o Vovô disputou três partidas como mandante, todas no estádio Presidente Vargas, com portões fechados. O clube alvinegro foi punido com oito partidas sem público no Campeonato Brasileiro, sendo que dois deles já haviam sido cumpridos ainda no ano passado, na Série A.

Em abril, o Ceará conseguiu a conversão de pena para receber os últimos três jogos em casa previstos na punição com a presença de mulheres, crianças e PCDs. Não será permitido o uso de traje ou adereço associado às torcidas organizadas. Na última parcial divulgada pelo clube, mais de 28 mil pessoas estavam confirmadas para o jogo de deste domingo.

A partida contra o Novorizontino é considerada um confronto direto entre duas equipes na parte de cima da tabela que almejam uma vaga no G-4 da competição.

O time comandado por Eduardo Barroca, que completou um mês à frente do escrete do Porangabuçu, chega embalado por três vitórias seguidas. Com 13 pontos, o Alvinegro está na nona posição e está a três pontos do quarto colocado, o Botafogo-SP.

Na coletiva de pré-jogo, o meia Jean Carlos reforçou o foco do elenco alvinegro na busca pelo grupo de acesso da competição.

"Acho que a gente tem que sempre mirar o G-4. O Ceará tem que pensar sempre lá em cima. Essa sequência de três jogos foi muito boa, nos dá confiança para buscar os seis pontos nos jogos em casa (além do Novorizontino, enfrenta a Chapecoense)", afirmou o camisa 10.

Barroca não tem nenhum novo desfalque além de Tiago Pagnussat, Willian Formiga e Michel Macedo, trio que se recupera de lesão e desfalcou o Ceará nas últimas rodadas.

O Novorizontino também vive bom momento na Série B. A equipe do interior paulista venceu os dois últimos jogos e ocupa a sétima colocação com 14 pontos. O técnico Eduardo Baptista não deve contar com o zagueiro Ligger, que se lesionou na partida passada. Adriano Mina é o provável substituto.

Ficha técnica: Ceará x Novorizontino

Ceará

4-2-3-1: Bruno Ferreira; Caíque, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Willian Maranhão e Richardson; Jean Carlos Chay e Erick; Nicolas. Téc: Eduardo Barroca

Novorizontino

3-4-2-1: Jordi; Renato Silveira, César Martins e Adriano Mina; Raul Prata, Geovane, Marlon e Reverson; Douglas Baggio e Aylon; Ronaldo. Téc: Eduardo Baptista



Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 28/5/2023

Horário: 15h30min

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento-MG

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira-MG e Leonardo Henrique Pereira-MG

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima-RS