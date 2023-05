Ceará sai na frente, mas leva virada do Avaí Kindermann no Brasileirão Feminino A1

O Ceará sonhou com um resultado inédito na elite nacional na tarde deste domingo, 14, mas amargou novo revés: saiu na frente, levou a virada e perdeu por 2 a 1 para o Avaí Kindermann, na Cidade Vozão, em Itaitinga, pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1, em duelo válido pela 11ª rodada.

Ju Oliveira balançou as redes para as alvinegras no primeiro tempo, enquanto Limpia e Raquelzinha marcaram para as visitantes na segunda etapa. O Vovô segue na última posição da competição, ainda sem pontuar.

O próximo compromisso será diante do Real Ariquemes-RO, sábado, 20, às 16h30min, no estádio Valerião, em Ariquemes (RO), pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino.

Ceará x Avaí Kindermann: o jogo

Logo nos primeiros segundos de jogo, as visitantes carimbaram o travessão da goleira Miriam. Depois do susto, o Vovô assumiu as rédeas e criou as melhores oportunidades da primeira etapa, inclusive balançando as redes.

Aos 14 minutos, em jogada pelo lado esquerdo do ataque alvinegro, a bola bateu no braço da jogadora do Avaí após cruzamento, e o árbitro apontou pênalti. Ju Oliveira cobrou deslocando a goleira Bia Nicoleti para abrir o placar na Cidade Vozão.

As donas da casa quase ampliaram aos 27, quando Cris aproveitou cobrança de escanteio e testou firme na trave catarinense. Seis minutos mais tarde, Amália puxou contra-ataque em velocidade pela direita, cruzou na medida e Bárbara cabeceou para defesa da arqueira rival.

Bia Nicoleti salvou o Avaí novamente aos 48, quando Elena fez bom lançamento para Amália, que saiu livre na área, finalizou e viu a camisa 12 espalmar para escanteio.

Na volta para o segundo tempo, as alvinegras não conseguiram segurar a vantagem no placar por muito tempo. Logo aos dois minutos, Limpia partiu pela esquerda, tabelou, invadiu a área e carregou a bola para bater rasteiro, com tranquilidade, e deixar tudo igual. Oito minutos mais tarde, Dani Venturini cobrou falta cruzada para a área, Raquelzinha subiu livre na área e cabeceou para fazer 2 a 1.

O Ceará tentou reagir, mas não conseguiu balançar as redes e saiu derrotado. A melhor oportunidade para empatar foi aos 23 minutos, quando Amália recebeu passe em profundidade, saiu cara a cara com Bia Nicoleti e viu a goleira espalmar o chute para escanteio.