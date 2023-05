Por recuperação e fuga do Z-4, Ceará enfrenta o Tombense em casa pela Série B

Duelo acontece neste sábado, 13, às 18h15min, no Presidente Vargas, sem a presença da torcida alvinegra. Os dois clubes possuem os mesmos quatro pontos na tabela e buscam recuperação no torneio

Em busca de recuperação na Série B após um início frustrante, o Ceará entra em campo neste sábado, 13, para enfrentar o Tombense-MG, às 18h15min, no Presidente Vargas, em duelo válido pela sexta rodada do torneio nacional. Pressionado, o Vovô quer afastar o clima negativo e somente a vitória importa para aliviar o cenário atual: presença na zona de rebaixamento e com seis pontos de diferença para o G-4.

Na 17ª colocação, o Alvinegro ingressou no campeonato como um dos favoritos não só ao acesso à elite, mas ao título. Dentro de campo, porém, o panorama nas cinco primeiras rodadas não foi bom, recorte em que a equipe conquistou somente uma vitória, além de três derrotas e um empate — ou seja, 26% de aproveitamento, o que representa o segundo pior início do Ceará na Série B durante a era dos pontos corridos.

“Todos temos ciência de que não é um início bom, ainda mais com as peças que estão no elenco. A gente sabe que está devendo. Estamos trabalhando, lutando para sair dessa situação e começar a engatar uma série de vitórias, que é muito importante. Ano passado, pelo Ituano, eu terminei o primeiro turno fora da zona de rebaixamento por causa de um gol e no segundo turno, no último jogo, contra o Vasco, a gente iria subir se ganhasse. Se continuarmos dessa forma, vai ser difícil. Temos que dar algo a mais”, disse o volante Caíque.

O Tombense também não vive uma situação confortável no certame. A equipe mineira faz uma campanha idêntica à do Vovô e possui os mesmos quatro pontos. A diferença está somente no saldo de gols: o Gavião Carcará possui números melhores que o time cearense e, por isso, figura duas posições acima na classificação, no 15º lugar.

Na rodada passada, os dois times sofreram derrotas. O Ceará, atuando no PV, perdeu por 2 a 0 para o Vitória, enquanto o Tombense, na Ilha do Retiro, foi superado por 3 a 2 pelo Sport. O Vovô, inclusive, terá uma nova chance de vencer como mandante na competição, algo que ainda não conseguiu — são dois reveses em dois jogos. Assim como nas partidas anteriores, não haverá presença de público no PV em razão da punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (SJTD).

Em relação ao retrospecto do embate, o duelo deste sábado será apenas o terceiro encontro entre os dois clubes, que se enfrentarão pela primeira vez em uma divisão nacional. Nos dois confrontos anteriores, ambos pela terceira fase da Copa do Brasil de 2022, o Vovô levou a melhor e venceu por 2 a 0 tanto no jogo de ida, em Minas Gerais, como na volta, na Arena Castelão.

Na beira do campo, o jogo marcará um reencontro com um velho conhecido da torcida alvinegra: o treinador Marcelo Chamusca, que conquistou o acesso em 2017 com o clube preto-e-branco. Atual treinador do Tombense, o comandante enfrentará o Ceará pela 13ª vez na carreira, contexto em que não costuma ter muito êxito.

Nas vezes em que precisou encarar o Vovô como adversário, Chamusca sofreu quatro derrotas, obteve seis empates e venceu dois duelos. Nas cinco partidas mais recentes contra o Alvinegro, o treinador não ganhou nenhuma e acumula oito anos de jejum, já que a última vitória sobre o time cearense aconteceu em 2015, pelo Fortaleza.

Para a partida, Barroca não poderá contar com os laterais Willian Formiga e Michel Macedo e o volante Arthur Rezende, todos por questões de lesão. Luiz Otávio ficou fora da última atividade e virou dúvida. A escalação alvinegra também pode ter outras novidades, com as entradas de Caíque, Chay e Erick Pulga. Do lado do Tombense, os atacantes Daniel Amorim e Fernandão não viajaram e serão desfalques.

Ceará x Tombense-MG

Ceará

4-3-3: Richard; Warley (Richardson), Tiago Pagnussat, David Ricardo (Luiz Otávio) e Danilo Barcelos; Caíque, Willian Maranhão e Chay; Erick Pulga (Janderson), Nicolas e Erick. Téc: Eduardo Barroca

Tombense-MG

3-6-1: Felipe Garcia; Zé Vitor, Augusto e Roger Carvalho; Pedro Costa, Bruno Silva, Elton, Jaderson, Egídio e Guilherme Santos; Alex Sandro. Téc: Marcelo Chamusca

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 13/5/2023

Horário: 18h15min

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima/PR

Assistentes: Rafael Trombeta/PR e Jefferson Cleiton Piva da Silva/PR

VAR: Adriano de Assis Miranda/SP

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO