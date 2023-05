Ceará tem seu menor número de gols na Série B por pontos corridos após cinco jogos

Após perder para o Vitória-BA por 2 a 0, na última quarta-feira, 10, o Ceará chegou a cinco jogos na Série B e continua tendo feito apenas dois gols. Os tentos foram anotados na vitória contra o ABC-RN, fora de casa. Nos outros quatro duelos, o Alvinegro passou em branco no placar, com um empate e três derrotas. É a pior marca do clube na competição neste recorte desde que o formato atual foi estabelecido, em 2006.



Apesar do marco negativo, duas das três piores largadas alvinegras antes de 2023, em gols, culminaram no acesso para a elite do futebol brasileiro. O Vovô busca retornar à Série A, na qual estava desde 2018 até o rebaixamento em 2022.

O segundo início menos goleador ocorreu em 2017, quando a equipe marcou três vezes em cinco rodadas. No fim do campeonato, o Ceará subiu ao ficar em terceiro lugar, com 67 pontos. Em 2009, foram quatro tentos neste mesmo recorte do começo e, depois da disputa se encerrar, o time conquistou o acesso ao terminar em terceiro, com 68 pontos.

No ano de 2015, o clube também marcou quatro gols de início, mas finalizou o certame em 15º lugar, com 45 pontos. As melhores marcas vieram em 2008, 2012 e 2016, quando o Alvinegro balançou as redes nove vezes nos primeiros cinco jogos.

Além da quantidade de tentos, esta é a Série B com menos rodadas necessárias para que o Vovô ficasse sem fazer gols em quatro embates diferentes. Em 2009 e 2017, temporadas do acesso no formato atual, a estatística foi alcançada na 9ª e na 11ª rodada, respectivamente.

A edição com mais jogos para que isso acontecesse foi em 2012, quando o índice negativo foi alcançado na 31ª rodada. Naquele ano, o time de Porangabuçu finalizou o certame nacional em 11º lugar, com 47 pontos.

Na soma de toda a temporada atual, o Ceará já disputou 28 partidas, com 50 gols anotados e 33 sofridos. São 15 vitórias, seis empates e sete derrotas.

Ceará: baixa criação ofensiva com Barroca

Desde que assumiu o Ceará, o técnico Eduardo Barroca comandou o time em quatro confrontos. Além dos dois gols marcados, um dado que vem chamando a atenção é a quantidade de finalizações: foram 31 no período, média inferior a oito por partida.

A equipe tem, no período, somente nove finalizações a gol dentre as 31, sendo seis contra o ABC e uma em cada jogo seguinte. Outras 15 foram para fora e sete tentativas foram bloqueadas. Os dados são do aplicativo SofaScore.

Colaborou Thiago Minhoca, da Rádio O POVO CBN