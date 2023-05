Ceará fecha preparação para enfrentar Tombense; Luiz Otávio é dúvida

O Ceará encerrou na tarde desta sexta-feira, 12, a preparação para o duelo diante do Tombense. Em busca da segunda vitória na Série B, o Vovô recebe a equipe mineira neste sábado, 13, às 18h15min, no estádio Presidente Vargas, e tem uma dúvida para o embate.

No treino de apronto da equipe, o zagueiro Luiz Otávio não apareceu nas principais atividades e pode ficar de fora da lista de relacionados para o jogo. Também não participaram das práticas os atletas Arthur Rezende, Michel Macedo e Willian Formiga, que estão no departamento médico. De acordo com o último boletim emitido pelo clube, na última quarta, Formiga se recupera de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, Macedo possui um estiramento muscular na posterior da coxa esquerda e Rezende faz tratamento após trauma no joelho esquerdo.

Provável Ceará contra Tombense

Sem os atletas citados, o técnico Eduardo Barroca dividiu o elenco alvinegro em dois grupos após o aquecimento. O primeiro fez uma atividade comandada pelo treinador e contou com a presença de Richard; Caíque, Pagnussat, G. Lacerda e Barcelos; Richardson e W. Maranhão; Chay, Erick, Jean Carlos; Nicolas. Essa pode ser a provável escalação do Vovô contra o Tombense.

Os demais jogadores presentes foram orientados em outra atividade pelo auxiliar técnico.