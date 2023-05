Caíque diz que Ceará está devendo na Série B e que favoritismo precisa sair do papel

O Ceará vive um início longe do projetado na Série B de 2023. Na 17ª colocação, o Alvinegro de Porangabuçu abre a zona de rebaixamento e Caíque, em entrevista coletiva às vésperas do duelo contra o Tombense, reconheceu que o elenco está devendo, mas que não falta vontade para reverter o complicado cenário.

“Todos temos ciência de que não é um início bom, ainda mais com as peças que estão no elenco. A gente sabe que está devendo. Estamos trabalhando, lutando para sair dessa situação e começar a engatar uma série de vitórias, que é muito importante. Ano passado, pelo Ituano, eu terminei o primeiro turno fora da zona de rebaixamento por causa de um gol, e no segundo turno, no último jogo contra o Vasco, a gente iria subir se ganhasse. Se continuarmos dessa forma, vai ser difícil. Temos que dar algo a mais”, disse.

Por ser um dos clubes oriundos da Série A e por todo investimento realizado na montagem do plantel, o Ceará iniciou a Segundona como um dos favoritos não só ao acesso, como também ao título. Sobre o assunto, Caíque reforçou que o time precisa fazer valer o favoritismo dentro de campo e não apenas tê-lo no papel.

“O elenco está motivado para sair dessa situação. Como você falou, (o Ceará) é um dos favoritos ao acesso e título do campeonato, mas se não fizer dentro de campo, não adianta. Não pode ficar só no papel, tem que chegar e mostrar dentro de campo que é favorito. Todos temos esse sentimento de que podemos estar em um lugar melhor, uma colocação melhor no campeonato. No dia a dia dos treinos, todos estão com esse pensamento de sair dessa situação para engatar uma série de vitórias e brigar na parte de cima da tabela”, analisou.

Além dos resultados, onde o Vovô soma três derrotas, uma vitória e um empate em cinco jogos na Série B, o momento ruim também é consequência das atuações abaixo das expectativas. Do ponto de vista de Caíque, o Vovô tem pecado pela falta de paciência no último terço do campo.

“Vontade não está faltando. O que está faltando mesmo é a parte final, de chegar na frente do gol e ter calma para concluir, achar o melhor companheiro posicionado. Na minha visão, eu acho que é isso, as decisões finais. Estamos trabalhando nessa parte para quando chegar no terço final, ter mais calma para poder colocar a bola dentro do gol”, concluiu.