Ponte Preta x Ceará ao vivo pelo Brasileiro Série B 2023; siga transmissão

Ponte Preta e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 7, às 11 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), em partida válida pela quinta rodada do Brasileiro Série B 2023. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Ponte Preta x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Ponte Preta x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Ponte Preta x Ceará

Ponte Preta

4-4-2: Caíque; Luiz Felipe, Edson, Mateus Silva, Artur; Maral, Felipinho, Matheus Jesus, Cássio Gabriel; Eliel, Jeh. Téc: Felipe Moreira



Ceará

4-3-3: Richard; Michel Macedo. T. Pagnussat, Luiz Otávio, D. Barcelos; Richardson, W. Maranhão, Jean Carlos; Erick, Janderson, Nicolas. Téc: Barroca





Como chegam Ponte Preta x Ceará para o jogo

O Ceará sofreu duas derrotas no início do campeonato, mas aliviou a pressão ao vencer o ABC no Frasqueirão-RN, em jogo que marcou a estreia de Barroca no comando técnico. O triunfo, assim como o título do Nordeste, naturalmente eleva a confiança do elenco alvinegro para encarar a Macaca.

A Ponte Preta também vem de vitória no certame, contra o Botafogo-SP, pelo qual venceu por 2 a 0 em Campinas. No torneio, os dois times vivem cenários semelhantes, com o Vovô (15º) figurando apenas um ponto atrás da Macaca (12º). Vale ressaltar, porém, que o time cearense ainda não disputou a quarta rodada devido à final da Copa do Nordeste — ou seja, tem um jogo a menos que alguns clubes.