Fora de casa, Ceará enfrenta Real Brasília pelo Brasileirão Feminino A1

Equipes se enfrentam neste domingo, 7, às 15 horas, no estádio Defelê, em Brasília. Partida terá transmissão da TV Real Brasília, no Youtube

O Ceará volta a entrar em campo pelo Brasileirão Feminino A1 neste domingo, 7. As Alvinegras enfrentam o Real Brasília às 15 horas, no estádio Defelê, no Distrito Federal, em ainda buscam a primeira vitória no certame nacional. O embate é válido pela 10ª rodada e terá transmissão da TV Real Brasília.

Até aqui, as Alvinegras ainda não somaram nenhum ponto. Foram nove jogos disputados e nove derrotas, com 59 gols tomados. No último revés, no entanto, a equipe comandada por David Lopes conseguiu marcar os primeiros gols no campeonato, diante do Athletico-PR.

Para o jogo deste domingo, 7, a tendência é que o Ceará tente fazer uma partida mais parelha. Isos porque o Real Brasília não vive um bom momento e está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Nos nove jogos disputados, as Leoas do Planalto contabilizaram seis derrotas, um empate e somente duas vitórias, com oito gols feitos e 16 tomados.

