Ídolo do Ceará, Luiz Otávio conquista quarto título no clube

Zagueiro está em sua sétima temporada consecutiva com o Vovô e ergueu a taça da Copa do Nordeste como capitão pela segunda vez

Líder no elenco do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio conquistou na última quarta-feira, 3, diante do Sport, na Ilha do Retiro, o seu quarto título pelo clube em sete temporadas. Capitão em campo quando o Vovô venceu o rival pernambucano nos pênaltis e faturou a Copa do Nordeste, o atleta ergueu taça do torneio regional pela segunda vez.

Além do troféu de 2020, o defensor foi campeão cearense em 2017 e 2018 pelo time do Porangabuçu.

Luiz Otávio sofreu uma lesão em janeiro deste ano, mas voltou a ser opção em março. Ele esteve em campo na semifinal do Nordestão, quando o Vovô superou o Fortaleza por 3 a 2, assim como nas duas partidas da final. Ao todo, atuou cinco vezes no certame. O capitão é um dos três jogadores do elenco presente nas duas últimas conquistas do Alvinegro na competição. Os outros dois são Richard e Tiago Pagnussat.

O experiente zagueiro chegou ao Ceará no início de 2017, vindo do Angra dos Reis-RJ por empréstimo. Desde então, atuou em 284 jogos e marcou 11 gols. Em adendo aos troféus, o defensor participou do acesso à Série A de 2017, podendo repetir o feito neste ano.

O jogador foi peça importante nos cinco anos do Ceará na Série A. O capitão alvinegro participou dos grandes momentos da equipe no período na elite do futebol nacional, como a campanha até as quartas de final da Copa do Brasil, em 2020, e nas duas edições do clube na Sul-Americana, em 2021 e 2022.

Em seu Instagram, o zagueiro comemorou o resultado agradecendo aos torcedores e aos companheiros de equipe. “Glória a Deus por mais um título tão importante com a camisa do Ceará! Sou muito grato por poder defender as cores do Vozão! Um agradecimento especial aos torcedores pelo apoio incondicional, aos meus companheiros e toda a família Ceará por esse momento!”, disse.