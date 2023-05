Ceará busca primeira vitória contra times paulistas em 2023

Alvinegro perdeu para Ituano e Guarani na Série B e empatou com o Galo de Itu na Copa do Brasil

Após a conquista do tricampeonato, o Ceará já tem outro compromisso pela Série B do Brasileirão. Diante da Ponte Preta, o Vovô terá a missão de buscar a primeira vitória contra times paulistas em 2023.



A partida diante da Ponte no próximo domingo, 7, será a quarta contra equipes do estado de São Paulo. Nesta temporada, o Alvinegro de Porangabuçu já enfrentou o Ituano (2x) e o Guarani.



O time cearense teve o primeiro duelo contra o Galo de Itu no dia 15 de março, pela segunda rodada da Copa do Brasil. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1 no tempo normal. Na disputa de pênaltis, o Vovô acabou eliminado por 4 a 2. O outro embate aconteceu na estreia da Série B do Brasileirão, no dia 14 de abril, quando o Alvinegro perdeu por 2 a 0. Ambos os confrontos foram no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Após dizer que Sport "iria atropelar", Carlinhos Bala parabeniza Ceará por tri e reage a provocações

Luvannor rouba a cena em comemoração do tri com dancinhas e modo sincerão: "Vou poder sair de casa"

Título do Nordestão garante Ceará na 3ª fase da Copa do Brasil 2024; Iguatu ganha vaga

Contra o Bugre, o Ceará foi derrotado pelo placar de 3 a 0. O duelo foi disputado no estádio Presidente Vargas no dia 22 de abril, pela segunda rodada da Série B.



Confiança para a Série B

Após os festejos do tricampeonato da Copa do Nordeste, o time alvinegro se reapresenta nesta sexta-feira, 5, em Porangabuçu para nova missão. No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), a partir das 11 horas de domingo, o time comandado por Barroca também terá a oportunidade de conquistar a segunda vitória no Brasileirão.

Na terceira rodada, venceu o ABC em Natal por 2 a 1 e garantiu seu primeiro triunfo na Segundona, saindo da zona de rebaixamento e figurando no meio de tabela.