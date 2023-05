Após tri no Nordestão, Ceará disputará três jogos em sete dias na Série B

Após conquistar a Copa do Nordeste ao derrotar o Sport nos pênaltis na última quarta-feira, 3, na Ilha do Retiro, o Ceará já volta seu foco para a Série B. Depois de iniciar o torneio com duas derrotas, o que contribuiu para a demissão do técnico Gustavo Morínigo, o Alvinegro venceu o ABC fora de casa por 2 a 1 na estreia de Eduardo Barroca, somando seus primeiros pontos no torneio.

Os próximos três jogos serão realizados em um período de sete dias, o que pode ser determinante para o Vovô subir na tabela neste início do torneio.

O primeiro confronto é contra a Ponte Preta-SP, em Campinas, no Estádio Moisés Lucarelli. O duelo ocorre no domingo, 7, às 11 horas. O último encontro entre as equipes foi em 2014, pela Segundona, quando o time paulista recebeu o Vovô e venceu por 3 a 1. O jogo é válido pela 5ª rodada, apesar de ser a quarta partida do Ceará na competição.

Isso porque o compromisso da 4ª rodada, contra o Vitória-BA, foi adiado em razão da final da Copa do Nordeste. O embate será na quinta-feira, 10, às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas. O duelo mais recente pela Série B ocorreu em 2015, quando o Alvinegro perdeu por 2 a 0 fora de casa.

No sábado, 13, às 19h15, o Ceará recebe o Tombense-MG. Na história, os times só se enfrentaram em 2022, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na época, o Alvinegro de Porangabuçu venceu tanto a ida quanto a volta por 2 a 0. Será a primeira partida entre as equipes em campeonatos brasileiros.

Elenco ressalta trabalho pelo acesso

Em meio à comemoração pelo título da Copa do Nordeste, jogadores falaram em foco para buscar o acesso à Série A, de onde o Ceará foi rebaixado em 2022. O clube não disputava a Segundona desde 2017.

O goleiro Richard, destaque na final ao defender dois pênaltis nas cobranças, reforçou a meta de voltar à elite do futebol nacional. “Agora é comemorar e dar sequência ao trabalho da Série B. Nosso objetivo é o acesso”, disse.

O atacante Erick, durante a celebração do tricampeonato, já projetou o duelo contra a Ponte Preta. “Agora é comemorar bastante, desfrutar esses dias e domingo temos um jogo difícil lá em São Paulo”.