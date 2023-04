Ceará mostra evolução, mas derrotado pela Ferroviária-SP no Brasileirão Feminino A1

O Ceará novamente foi derrotado no Brasileirão Feminino A1, mas o enredo do jogo desde domingo, 23, destoou dos reveses anteriores. Diante da Ferroviária, as Alvinegras fizeram uma boa partida, onde mostraram grande evolução, e foram superadas em 2 a 0. Os dois gols saíram dos pés da zagueira grená Laryh, em jogadas de bola parada.

No primeiro tempo, as atletas do Vovô formaram uma forte barreira defensiva, já que jogavam fora de casa contra um time que buscava a liderança do certame e ia atrás de um bom resultado. A formação funcionou até os 33 minutos, quando Day Silva finalizou após cruzamento e a zagueira Laryh desviou de calcanhar, balançando as redes.

Mesmo com o tento tomado, a equipe cearense não desistiu ou se enfraqueceu. No início do segundo tempo, Cris chegou a ser expulsa, fazendo com que o grupo jogasse quase toda a etapa com uma jogadora a menos, mas o time foi pelejador e até teve a oportunidade de marcar o empate.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 9 minutos, em uma jogada de contra-ataque, Taynara e Bárbara chegaram bem ao ataque adversário, mas a camisa 15 acabou finalizando em cima da marcação. Até os 20 minutos, o Ceará ainda conseguiu construir jogadas ofensivas algumas vezes, mas para não voltar a se expor, o time se fechou ao restante dos 45 minutos finais.

Diante de uma defesa mais imponente, a Ferroviária só voltou a marcar aos 32 minutos da segunda etapa. Após pênalti na entrada da grande área, Laryh cobrou e balançou as redes novamente, colocando a equipe paulista temporariamente na liderança do Campeonato. A rodada será finalizada na próxima segunda, 24, quando o Corinthians enfrenta o Internacional fora de casa.

Sem pontos somados até aqui, o Ceará segue como lanterna da competição. As Alvinegras voltam a campo no próximo sábado, 29, quando recebem o Athletico-PR em casa pela 9ª rodada.

+ Leia a coluna de futebol feminino do O POVO+

Tags