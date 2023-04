Ceará busca 1ª vitória na Série B contra o Guarani; veja prováveis escalações

Será a primeira partida do Vovô como mandante, em 2023, que não contará com o apoio da torcida no estádio. Clube do Porangabuçu cumpre punição na Série B

O Ceará busca a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h15min, no estádio Presidente Vargas. Depois de perder na estreia para o Ituano-SP fora de casa, o Vovô encara o Guarani-SP na segunda rodada e chega embalado pelo triunfo sobre o Sport-PE na partida da ida da final da Copa do Nordeste.

Outro fator positivo para o Alvinegro é o retrospecto em casa na temporada 2023. Os comandados por Gustavo Morínigo estão invictos como mandantes, com dez vitórias e um empate, e ostentam quase 94% de aproveitamento.

Por outro lado, será a primeira partida do Vovô como mandante, em 2023, que não contará com o apoio da torcida no estádio. Isso porque o time do Porangabuçu cumpre seis jogos com portões fechados ou parcialmente na Série B, devido à punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) por causa das confusões e invasão de campo ocorridas na partida contra o Cuiabá, na Série A de 2022.

O departamento jurídico do Ceará ainda conseguiu conversão da pena e terá público de mulheres e crianças nos últimos três jogos da punição: contra Novorizontino-SP (28/5), Chapecoense-SC (2/6) e CRB-AL (10/6). Nos três primeiros, além do Guarani, as partidas contra Vitória-BA (10/5) e Tombense-MG (13/5) serão realizadas com portões fechados.

Para o embate contra o Bugre, Morínigo terá quase todo o elenco à disposição. O volante Caíque, com estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, é o único desfalque confirmado da equipe. O treinador paraguaio deve promover as estreias do atacante Pedrinho e do zagueiro Léo Santos. Recém-contratados, o centroavante Nícolas e o goleiro Bruno Ferreira estão regularizados, mas pelo pouco tempo de trabalho no clube ainda devem ficar de fora da lista de relacionados.

Outro reforço anunciado pelo Vovô, o volante Zé Ricardo só será regularizado na próxima semana e não enfrenta o Guarani.

Morínigo pode poupar alguns jogadores mais desgastados fisicamente pela sequência de jogos, como o lateral-direito Warley, os zagueiros Tiago Pagnussat e Luiz Otávio e os atacantes Janderson, Erick ou Vitor Gabriel.

A equipe de Campinas-SP também chega confiante para roubar pontos em Fortaleza após estrear na Série B com goleada de 4 a 1 sobre o Avaí. O técnico Bruno Pivetti deve poupar o atacante Bruno José, que deixou o jogo contra os catarinenses sentindo dores musculares. Para o lugar dele, Régis e Isaque, ex-Fortaleza, disputam a vaga no time titular.

Jejum de vitórias de 49 anos

Para emplacar a segunda vitória consecutiva na competição, o Bugre precisa quebrar um jejum incômodo que dura 49 anos. A única vitória do clube de Campinas como visitante diante do rival do Porangabuçu ocorreu em 1974, no primeiro embate entre eles. De lá pra cá, foram sete confrontos, e o Vovô não perdeu mais. São dois triunfos para o Alvinegro e cinco empates.

Ceará x Guarani-SP

Ceará

4-3-3: Richard; Warley (Michel), Tiago Pagnussat (Léo Santos), Luiz Otávio (David Ricardo) e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick (Pedrinho), Vitor Gabriel (Álvaro ou Luvannor) e Janderson (Erick Pulga). Téc: Gustavo Morínigo

Guarani-SP

4-2-3-1: Tony; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa e Wenderson; Bruninho, Neilton e Régis (Isaque); Bruno Mendes. Téc: Bruno Pivetti

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 22/4/2023

Horário: 18h15min

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz/RJ

Assistentes: Luiz Claudio Regazone/RJ e Carlos Henrique Alves de Lima Filho/RJ

VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO

