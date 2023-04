Castilho cobra foco do Ceará na Série B entre finais do Nordestão e comenta jogos no PV

O Ceará segue a preparação para a próxima partida diante do Guarani-SP pela segunda rodada da Série B do Brasileirão. Em coletiva cedida nesta sexta-feira, o meia Guilherme Castilho ressaltou que, apesar do pensamento na segunda final da Copa do Nordeste, o grupo sabe a importância do foco na Série B, já que a principal meta do clube no ano é o acesso à Série A.

"É uma final, um jogo recente, e por isso que eu bati nessa tecla de sequência de jogos. A gente tem que começar bem a Série B, a gente é profissional e pago para isso e a gente tem que escrever essa final até o dia do jogo porque (o acesso à Série A) é o principal objetivo do clube no ano. A gente tá muito focado, trabalhando firme para isso, e tenho certeza que a gente vai ter uma sequência boa de jogos nesse começo, de vitória, se Deus quiser começando de amanhã", pontuou o jogador.

Leia também: Guilherme Castilho recupera vaga e volta em grande estilo ao time titular do Ceará



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para ele, a importância de tal foco e de pontuar no máximo de rodadas existe por conta do sistema de pontos corridos, que acaba por valorizar todos os jogos disputados e não apenas os finais, como numa competição de mata-mata.

"É por isso (pelos pontos corridos) que tem a mesma importância da primeira até a 30ª rodada. É um campeonato que temos que pontuar, independentemente de ser fora ou dentro de casa, mas dentro de casa temos que somar pontos, ser forte e fazer valer o mando de campo. A gente sabe o histórico da Série B, que times que pontuam dentro de casa tem grande chance de subir e a gente tá com esse pensamento de estar ganhando todos os jogos, pontuando e competindo para alcançar nosso objetivo. Tenho certeza que trabalhando como estamos vamos conseguir", ressaltou ainda.

Castilho fala sobre jogos do Ceará no PV

Os seis próximos jogos do Ceará dentro de casa irão ocorrer no estádio Presidente Vargas (PV), de acordo com solicitação do clube. No momento, o gramado do Castelão passa por replantio. Na coletiva, Guilherme Castilho elogiou o gramado do palco da próxima partida, em detrimento da grama do Gigante da Boa Vista.

"Não sou de falar dessas coisas extracampo, mas o gramado do Castelão tá um pouco ruim sim. Tem muita areia, tá soltando. Ali perto do gol tá pura areia. (...) É algo que está dificultando. Acho que será positivo sim. O PV é um estádio que a gente está acostumado a jogar. Jogamos no começo da temporada, é um gramado muito bom e isso pode ajudar, mas a gente precisa se impor independentemente de gramado", falou ele.

O jogador se lamentou, no entanto, do fato de que as três primeiras partidas irão ocorrer sem público. "A gente passou por isso na pandemia, quase 1 ano todo sem torcedor. É diferente, ainda mais pela força da nossa torcida que é nosso maior diferencial no clube. Quando a gente tá junto é mais difícil ganhar da gente aqui, mas tenho certeza que vamos passar por cima disso tudo e vamos ter o apoio deles mesmo de longe".

Como mandante, de acordo com o STJD, o Ceará disputará as três primeiras partidas sem público e outras três partidas seguintes com público de apenas mulheres e crianças.

Sobre o assunto Pedrinho diz estar pronto para estrear e brigar por posição no Ceará

Ceará tem estreantes e desfalque certo para encarar o Guarani na Série B

Ceará anuncia a contratação do volante Zé Ricardo

Ceará anuncia o atacante Nicolas e o goleiro Bruno Ferreira como novos reforços

Tags