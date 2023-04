Jogo entre Ceará e Cruzeiro, pelo Brasileirão feminino, terá transmissão da Vozão TV

O duelo, válido pela sétima rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro, será transmitido pelo canal oficial do Alvinegro no Youtube

O Ceará voltará a entrar em campo pela Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino na manhã do próximo domingo, 16, para enfrentar o Cruzeiro, na Cidade Vozão, pela sétima rodada. A partida será transmitida ao vivo, e com imagens, pela Vozão TV, canal oficial do clube cearense no Youtube.

O último jogo das Meninas do Vozão foi no dia 1º de abril, quando foram derrotadas por 11 a 0 pelo Palmeiras. Desde então, o Alvinegro teve cerca de duas semanas de preparação. O treino de apronto para o duelo diante do time mineiro foi realizado na manhã desta sexta-feira, 14.

Após seis jogos disputados, o Ceará ocupa a 16ª colocação da Série A1 do Brasileiro e é o lanterna da competição. A equipe perdeu todas as partidas que realizou e ainda não marcou nenhum gol.

