Ceará tenta converter punição do STJD e deve receber resposta até sexta-feira

Clube foi punido com oito jogos de portões fechados após confusão generalizada em arquibancada na partida diante do Cuiabá em 2022 e ainda possui seis partidas de pena a cumprir

O Ceará se apresentou nesta quarta-feira, 12, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por meio do diretor jurídico Fred Bandeira com a finalidade de converter a pena imposta pela instituição em 2022. Após confusão no duelo diante do Cuiabá, o Vovô foi punido com seis jogos de portões fechados. Neste período, a equipe também não terá carga de ingressos como visitante disponíveis na Série B.

Ainda em 2022, o Alvinegro de Porangabuçu disputou dois jogos do Brasileirão de portões fechados. A esperança do clube agora é que sejam modificadas as punições das seis partidas restantes. Embora entenda o caráter pedagógico da pena, o departamento jurídico do time alega que seis partidas equivalem a um terço dos jogos do time como mandante na Série B, o que seria de grande prejuízo.

Qual foi a solução apresentada pelo Ceará

O departamento jurídico do Ceará se manifestou a favor de converter a pena dos seis jogos. Foi sugerido que três deles ocorram com um público composto apenas por mulheres e crianças de até 12 anos, a exemplo do que ocorreu no Campeonato Paranaense em jogos do Athletico-PR e do Coritiba. Nestes três jogos, não haveria a venda de ingressos e a entrada valeria a doação de 1 quilo de alimento não-perecível.

Nas três partidas restantes, o clube pleiteou converter em medidas sociais e/ou multa, para que possa então jogar com portões abertos. O jurídico do clube requereu ainda a possibilidade da liberação de carga de ingressos como visitante.

STJD deve responder até sexta-feira

O STJD recebeu o pleito nesta quarta-feira, 12, e deve responder ao Ceará até a próxima sexta-feira, 14. Na data, o Vovô faz a primeira partida da Série B diante do Ituano às 21h30min, fora de casa. O primeiro duelo da equipe como mandante está agendado para ocorrer no próximo sábado, 22, às 18h15min.

