Saiba como comprar ingresso para estreia do Ceará na Série B

O Ceará estreia na Série B nesta sexta-feira, 14, contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu-SP. A venda de ingressos para a torcida alvinegra, visitante na partida, já está aberta.

Os valores dos bilhetes são R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Os torcedores alvinegros terão disponível um setor completo de arquibancada.

Os ingressos podem ser comprados online através do site Total Ticket. A venda física será realizada na bilheteria do estádio Novelli Júnior e estará disponível a partir desta quinta-feira, 13, um dia antes da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As meias-entradas serão vendidas apenas nas bilheterias físicas.

Sobre o assunto Novo reforço do Ceará, Léo Santos aguarda regularização no BID para ser anunciado

Erick Pulga diz viver "sonho de criança" ao defender Ceará e está ansioso pela estreia

Dirigente promete Ceará "forte" na final da Copa do Nordeste contra o Sport

Reencontro após Copa do Brasil

O Vovô reencontra o Galo de Itu após o duelo na 2ª fase da Copa do Brasil, quando a equipe do Porangabuçu foi eliminada nas penalidades. Na ocasião, Guilherme Castilho, do Alvinegro, e Quirino, do Rubro-Negro, marcaram os gols no tempo normal.

Nos pênaltis, o Ituano superou o Ceará por 4 a 2 e se classificou na competição. Na 3ª fase, o time de Itu encara o São Paulo. O jogo contra o tricolor paulista será disputado nesta terça-feira, 11, às 21h30min.

Tags