Ex-Ceará e Fortaleza, Jacaré pinta cabelo de azul por conscientização do autismo

O jogador revelou a homenagem no último domingo, 2 de abril, na final do Campeonato Baiano entre Bahia e Jacuipense. A data representa o Dia Mundial de Conscientização do Autismo

O atacante Jacaré, ex-Ceará e Fortaleza, protagonizou uma bonita atitude na final do Campeonato Baiano. O atleta explicou, no término do primeiro tempo, que pintou o cabelo de azul como forma de homenagear pessoas com autismo. A cor é utilizada no símbolo do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O atacante explicou que a ideia surgiu após um amigo enviar um banner da sua cidade natal com a foto de uma criança autista. Ainda segundo o jogador, a cor azul também foi uma forma de representar o Bahia.

“Sobre o cabelo azul, é uma forma de homenagear quem é autista. Ontem um amigo meu me enviou um banner da minha cidade com a foto de uma criança que é autista, e eu pensei em fazer essa homenagem. E também por causa do clube, que é azul, então juntou os dois”, explicou na saída de campo.

A final entre Bahia e Jacuipense aconteceu na mesma data em que é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril. Com a bola rolando, o Bahia venceu por 3 a 0, com Jacaré sendo o autor do gol que confirmou o título do Tricolor.



O que é TEA?



O transtorno do espectro autista, popularmente conhecido como autismo, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ele tem início nos primeiros anos da infância e persiste na adolescência e vida adulta, embora seus sintomas possam reduzir de modo considerável mediante tratamento.



Pessoas com TEA apresentam diagnósticos singulares. Entre alguns dos sintomas estão: déficit na comunicação, déficit nas interações sociais, comportamentos repetitivos e rígidos, interesses restritos e dificuldade para processar estímulos sensoriais.

