Torcida do Ceará faz festa em treino aberto antes de Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense

Com sinalizadores e bandeiras, a torcida do Ceará fez festa no treino aberto da equipe nesta sexta-feira, 31, em Porangabuçu. O Vovô dá o pontapé inicial na busca do título do Campeonato Cearense neste sábado, 1°, quando enfrenta o Fortaleza às 16 horas, pelo jogo de ida da final do Estadual.



Será o quarto Clássico-Rei do ano. Nos três embates diante do maior rival, o Ceará levou a melhor nas três ocasiões.