Sem Caíque, Ceará termina preparação para encarar Fortaleza na final do Estadual

O volante Caíque não participou do treino de apronto do Ceará, realizado nesta sexta-feira, 31, com foco no primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense, marcado para este sábado, 1º, às 16 horas.

O jogador sente um desconforto na parte posterior da coxa direita e está em tratamento. Ele deixou o gramado do Castelão ainda no primeiro tempo da partida entre Ceará e Fortaleza, pela semifinal da Copa do Nordeste, por conta disso. O clube não confirma, mas Caíque deve ser desfalque do Vovô para o jogo deste sábado.

As novidades entre o elenco alvinegro foram as presenças de Erick Pulga e Pedrinho, reforços anunciados recentemente. Eles participaram do rachão que foi feito após a abertura dos portões para os torcedores. Antes disso, porém, Morínigo já tinha realizado as atividades focada no duelo contra o Fortaleza.

Além de Caíque, o Ceará não pode contar com Álvaro e Pedro Lucas para o quarto Clássico-Rei do ano, pois eles foram regularizados fora do período estipulado para a disputa do Estadual. O Vovô não tem nenhum atleta suspenso.

A provável escalação do Ceará deve é: Richard; Warley, Pagnussat, David Ricardo (Luiz Otávio), William Formiga; Richardson, Arthur Rezende; Erick, Guilherme Castilho, Janderson. Vitor Gabriel.



