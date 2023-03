Ceará x Sergipe ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Com clima de decisão e sem margem para erros, o Ceará entra em campo neste domingo, 26, para um importante confronto diante do Sergipe. A bola rola a partir das 18 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ceará x Sergipe ao vivo: ouça via Youtube

Ceará x Sergipe ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Ceará e Sergipe

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Janderson, Álvaro e Erick. Técnico: Gustavo Morínigo.

Sergipe

3-5-2: Dida; Augusto Potiguar, Alisson, André Penalva; Diego Aragão, Wescley, Magno Souza, Ian Prado e Índio; Pedro Henrique e Abner. Técnico: Rafael Jacques.

Como chegam Ceará e Sergipe para o jogo

Líder do Grupo B, o Vovô teve um desempenho sólido, com cinco vitórias, duas derrotas e um empate, e vive um momento de confiança elevada. Garantido na final do Campeonato Cearense, o foco do time de Porangabuçu agora é seguir avançando no certame regional para protagonizar uma campanha melhor que a do ano passado, quando foi eliminado exatamente nesta mesma etapa do torneio, naquela ocasião para o CRB.

O Sergipe, por outro lado, fez uma campanha mais modesta, porém suficiente para garantir vaga no mata-mata da Copa do Nordeste. Em oito jogos, o Colorado venceu três, empatou duas vezes e sofreu três reveses, conquistando a quarta colocação do Grupo B. Entre os destaques do time, Ronan chama a atenção. O atacante lidera a artilharia do Gipão no certame regional, com três gols. (Com Mateus Moura)



