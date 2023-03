Ceará reencontra Flamengo em busca da primeira vitória no Brasileirão Feminino

Alvinegras iniciaram a temporada diante do Rubro-Negro. Partida ocorre às 15 horas, no estádio Presidente Vargas, com transmissão da Vozão TV

Ainda em busca da primeira vitória no Brasileirão Feminino A1, o Ceará enfrenta um velho conhecido da atual temporada. Neste domingo, 26, às 15 horas, as Alvinegras jogam diante do Flamengo no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). A partida terá transmissão da Vozão TV.

É a segunda vez que as duas equipes se enfrentam na atual temporada. Em fevereiro, os dois times disputaram uma vaga na segunda fase da Supercopa Feminina. Na ocasião, o Flamengo bateu o Vovô por 10 a 0, em um jogo que expôs de maneira nacional as fragilidades do grupo cearense, que estava lidando com cortes no orçamento após o rebaixamento da equipe masculina para a Série B.

Atualmente, o cenário do Ceará é um pouco diferente. De lá para cá, a equipe fez a contratação de 11 jogadoras. Houve ainda a mudança de técnico no time. Antes comandada por Felipe Soares, a atual equipe é treinada agora por David Lopes.

Mesmo assim, o Flamengo tem o favoritismo do embate. No Brasileirão, a equipe da Gávea ocupa a 3ª colocação, com nove pontos somados após quatro partidas disputadas, com três vitórias e apenas uma derrota. A equipe somou seis gols até o momento e foi vazada três vezes.

O Ceará vive uma situação dramática na tabela. Em quatro jogos disputados, foram contabilizados quatro reveses, com 29 tentos tomados ao todo. Com isso, o Vovô ocupa a 16ª colocação na classificação com zero pontos conquistados.

