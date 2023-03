Almejando a semifinal, Ceará recebe o Sergipe no Castelão pela Copa do Nordeste

Com clima de decisão e sem margem para erros, o Ceará entra em campo neste domingo, 26, para um importante confronto diante do Sergipe, às 18 horas, na Arena Castelão, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Por ter feito melhor campanha na fase de grupos, o Alvinegro terá o benefício do mando de campo, tendo em vista que a classificação à semifinal é decidida em jogo único e eliminatório — caso as equipes empatem no tempo normal, haverá disputa por pênaltis.

Líder do Grupo B, o Vovô teve um desempenho sólido, com cinco vitórias, duas derrotas e um empate, e vive um momento de confiança elevada. Garantido na final do Campeonato Cearense, o foco do time de Porangabuçu agora é seguir avançando no certame regional para protagonizar uma campanha melhor que a do ano passado, quando foi eliminado exatamente nesta mesma etapa do torneio, naquela ocasião para o CRB.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com apenas um desfalque, Ceará segue preparação para decisão diante do Sergipe pelo Nordestão

Ceará tem o segundo melhor ataque da Copa do Nordeste

Ceará inicia venda de ingressos para jogo decisivo contra o Sergipe pelo Nordestão

O Sergipe, por outro lado, fez uma campanha mais modesta, porém suficiente para garantir vaga no mata-mata da Copa do Nordeste. Em oito jogos, o Colorado venceu três, empatou duas vezes e sofreu três reveses, conquistando a quarta colocação do Grupo B. Entre os destaques do time, Ronan chama a atenção. O atacante lidera a artilharia do Gipão no certame regional, com três gols.

Contra o Ceará, a missão do Sergipe não será simples, já que precisará fazer algo que nenhum outro time conseguiu até então. Nesta temporada, o Vovô está invicto e com 100% de aproveitamento como mandante, totalizando oito vitórias consecutivas. O Colorado, em contraponto, conquistou somente um triunfo em oito jogos como visitante. Nas partidas restantes, foram quatro derrotas e três empates.

“Hoje eu acho que não existe mais favorito. Se não entrar com pensamento de vitória, querendo ganhar realmente, não existe isso mais de favoritismo e camisa. Claro que a camisa do Ceará é gigante, pesada, mas se nós, atletas, não entrarmos lá mostrando que queremos ganhar, vai ser difícil. Todos estamos confiantes, vamos ver o que o professor tem para nos passar e, se Deus quiser, conquistar a classificação”, analisou o volante Caíque.

Em relação ao retrospecto, o cenário é totalmente favorável ao Ceará. Na história, as equipes se enfrentaram em 16 ocasiões, com 12 vitórias para o Vovô e três para o Sergipe. O Alvinegro, inclusive, não sofre derrotas para o Gipão desde 2002. Desde então, foram três confrontos e três triunfos do escrete preto-e-branco, o mais recente na última temporada, por 1 a 0, em Aracajú, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Ceará x Sergipe: sem VAR e desfalques do Vovô

Vale lembrar que os confrontos das quartas de final do Nordestão não contam com o auxílio do VAR. Na semifinal, Ceará ou Sergipe terão como adversário o vencedor do duelo entre Fortaleza e Ferroviário — assim, caso o Vovô avance, há a certeza de um clássico cearense antecedendo a final.

Para a partida, o treinador Gustavo Morínigo terá uma baixa importante: titular absoluto, Vitor Gabriel foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e cumprirá suspensão. Já o atacante Hygor Cléber, que se recuperou de lesão, está em processo de transição, já realizando algumas atividades com bola. Warley, que também figurou no departamento médico recentemente, foi liberado e pode ser relacionado.

Ceará x Sergipe

Ceará

4-3-3: Richard; Michel Macedo, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Janderson, Álvaro (Luvannor) e Erick. Téc: Gustavo Morínigo

Sergipe

4-4-2: Dida; Augusto Potiguar, Alisson, André Penalva e Miguel; Diego Aragão, Wescley, Jalysson e Pedro Henrique; Ronan e Afonso. Téc: Rafael Jacques

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 26/3/2023

Horário: 18 horas

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira/RN

Assistentes: Luis Carlos de Franco Costa/RN e Lorival Candido das Flores/RN

Transmissão: TV Jangadeiro, Canal Nosso Futebol, OneFootball, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO

Tags