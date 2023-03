Com apenas um desfalque, Ceará segue preparação para decisão diante do Sergipe pelo Nordestão

A sexta-feira, 24, foi de treino intenso em Porangabuçu. Em preparação para partida decisiva diante do Sergipe, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Ceará realizou atividades no período vespertino. Com exceção de Hygor Cléber, todos os demais jogadores estavam disponíveis para treinar com o técnico Gustavo Morínigo.

Em fase final de recuperação após lesão na posterior da coxa esquerda, o atacante pisou no gramado, onde fez trabalho leve com bola, mas segue treinando separados dos demais colegas. Já recuperado, o zagueiro Luiz Otávio também fez uma atividade de aquecimento separado do restante do elenco, mas se juntou ao grupo para os principais exercícios, bem como Warley.

Apesar de suspenso, Vitor Gabriel também treinou com o grupo.

O Ceará enfrenta o Sergipe neste domingo, 26, às 18 horas, na Arena Castelão. O embate vale vaga nas semifinais da Copa do Nordeste. O Vovô joga como mandante por ter feito melhor campanha na fase de grupos.



