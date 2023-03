Ceará tem o segundo melhor ataque da Copa do Nordeste

Com 16 gols marcados, o Vovô está atrás apenas do Sport no ranking de melhores ataques da competição regional

A fase de grupos da Copa do Nordeste chegou ao fim na última quarta-feira, 22. O Ceará, líder do grupo B da competição com 16 pontos, terminou a primeira parte da competição com o segundo melhor ataque do torneio, atrás apenas do Sport-PE.

Em oito partidas realizadas, o Alvinegro de Porangabuçu marcou 16 gols, equivalente a uma média de dois tentos por partida. O Sport, que ficou com a liderança do grupo A, marcou três gols a mais que o time cearense.

Ao todo, nove jogadores comandados por Gustavo Morínigo marcaram gols pelo Ceará na fase de grupos. O atacante Erick e o meio-campista Guilherme Castilho foram os que mais se destacaram ao balançar as redes três vezes cada. O trio composto por Vitor Gabriel, Jean Carlos e Janderson vem logo na sequência, com um tento a menos.

Outros quatro jogadores também encontraram o caminho das redes na Copa do Nordeste: Álvaro, Willian Formiga, David Ricardo e Arthur Rezende. Todos eles marcaram um gol.

O Ceará terá a oportunidade de melhorar ainda mais o ataque na noite do próximo domingo, 26. Nesta data, o Vovô recebe o Sergipe na Arena Castelão, em jogo partida pela fase quartas de final da Copa do Nordeste, que será disputada em jogo único. A bola rola a partir das 18 horas.

Veja os melhores ataques da fase de grupos da Copa do Nordeste

Sport - 19 gols Ceará - 16 gols Fortaleza - 15 gols Ferroviário - 15 gols ABC - 13 gols Sergipe - 12 gols Náutico - 12 gols Santa Cruz - 10 gols Vitória - 10 gols Bahia - 9 gols

