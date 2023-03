Caíque fala em respeito do Ceará com o Sergipe e afirma: "Não existe mais favorito"

Volante titular do Vovô comentou sobre a qualidade do adversário e disse que o Ceará vai entrar ligado, mas afirmou que respeito é fazer gols e ganhar todas as bolas

Titular do Ceará, o volante Caíque pregou respeito ao Sergipe, adversário do Vovô no jogo único das quartas de final da Copa do Nordeste, marcado para domingo, 26, no Castelão. Respeitar, no entanto, não significa deixar o time alvirrubro à vontade, segundo o jogador.

“Nossa mentalidade é de chegar respeitando o time dos caras, mas o respeito você ganha do adversário fazendo gols, jogando bem, ganhando todas as bolas e desse jeito que vai ser”, avisou, em coletiva concedida na tarde desta sexta-feira, 24, em Porangabuçu.

Caíque comentou que além das informações que recebeu da comissão técnica, no trabalho de preparação, já viu o Sergipe jogar algumas vezes e citou do “Diabo Rubro” contra o Botafogo, na Copa do Brasil, que terminou empatado em 1 a 1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A equipe do Sergipe vem fazendo uma bela campanha. Eu, particularmente, vi alguns jogos deles, [...] é uma equipe que tem muita qualidade. Tenho um amigo em comum que joga lá, que é o goleiro Dida; sei que o time dos caras não é um time bobo, vai dar trabalho. Se não for (o Ceará) com vontade, com foco, vai ser um time que vai dar muito trabalho e ser um time muito perigoso (o Sergipe)”, disse.

O histórico do duelo é bem favorável ao Ceará, que possui 12 vitórias em 16 jogos, sem falar que o Vovô classificou-se como líder e o Sergipe como quarto colocado. O Alvinegro também tem o segundo melhor ataque da competição. Diante disso, e da diferença de elenco e investimento entre ambos, não é difícil afirmar que o time cearense, é favorito, mas Caíque refuta:

“Hoje eu acho que não existe mais favorito. Se você não entrar com pensamento de vitória, querendo ganhar o jogo realmente, não existe mais isso de favoritismo, de camisa. Claro que a camisa do Ceará é gigante, é pesada, mas se nós atletas não entrarmos lá e mostrarmos que queremos ganhar, vai ser difícil”, afirmou.



Tags