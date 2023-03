Erick ressalta importância do jogo entre Ceará e Atlético-BA: "Vale a primeira colocação do grupo"

Para manter a liderança sem depender de outros resultados, o Alvinegro do Porangabuçu precisa conquistar a vitória diante do clube baiano

Já garantido na etapa eliminatória da Copa do Nordeste, o Ceará busca confirmar a liderança do grupo B. Na noite desta quarta-feira, 22, às 21h30min, o Vovô encara o Atlético de Alagoinhas-BA, pela última rodada da fase de grupos do certame regional. Em entrevista coletiva, o atacante Erick destacou a importância do Vovô assegurar a primeira colocação e poder decidir os próximos duelos em seus domínios.



“Vamos passo a passo, agora temos que pensar no Atlético-BA. É um jogo muito importante para nós. Vale a primeira colocação do grupo para decidirmos os dois jogos em casa, as quartas de final e, se passarmos, a semi. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A gente tem que entrar muito focado e precisamos da vitória para poder decidir em casa. Estou muito motivado, quero ser campeão para entrar na história do clube”, disse.



Para manter a liderança sem depender de outros resultados, o Alvinegro do Porangabuçu precisa conquistar a vitória diante do clube baiano. Isso porque a diferença para o ABC, atual segundo colocado, é de apenas dois pontos. Outros times, como Sergipe (3º) e Náutico (4º), também podem alcançar o Vovô em caso de derrota do time cearense.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O líder de cada grupo terá o mando de campo nos confrontos das quartas e da semifinal, que serão decididos em jogos únicos e eliminatórios.



Sobre o assunto Erick comemora boa fase no Ceará e assume ansiedade por finais: "Quero ser campeão"

Apresentado pelo Ceará, atacante Álvaro avisa: "Tem que ter cuidado com o homem"

Ceará encara o Atlético-BA buscando confirmar liderança do Grupo B do Nordestão

Desfalques do Ceará



Para o duelo, Gustavo Morínigo terá praticamente todo elenco à disposição. As ausências seguem por conta do atacante Hygor Cléber, que está lesionado. O lateral-direito Warley deixou o departamento médico e treinou normalmente durante a atividade de apronto para o jogo, indicativo de que o atleta pode figurar entre os relacionados.



Tags