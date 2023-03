Em busca da classificação, Ceará se prepara para jogo contra Ituano na Copa do Brasil

Em uma semana de decisões, o Ceará volta a campo para mais um duelo eliminatório. Desta vez, o Vovô encara o Ituano, pela segunda fase da Copa do Brasil. A classificação para a terceira etapa do certame nacional significa garantia de confiança para a sequência da temporada, além de um valor milionário aos cofres alvinegros.

Após empate com Iguatu, pelo duelo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, o Alvinegro se reapresentou nesta segunda-feira, 13, no CT de Porangabuçu para iniciar a preparação para o confronto diante da equipe paulista. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 15, às 19 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu-SP. Pelo regulamento, não há vantagem do empate para o visitante. Caso o placar se mantenha em igualdade ao fim do jogo, a vaga será decidida nos pênaltis.

O técnico Gustavo Morínigo, em entrevista coletiva concedida no último domingo, 12, pregou respeito ao Galo de Itu e assegurou que o escrete preto-e-branco entrará focado para o duelo. “Respeitamos muito o Ituano. Sabemos que ele tem muita força. Independentemente de quem jogue, vamos com tudo para esse jogo”, ressaltou.

O comandante do Ceará terá quase todas as peças do elenco à sua disposição para o confronto diante da equipe paulista. No último boletim divulgado pelo clube no último domingo, 12, apenas Luiz Otávio continua no departamento médico. O zagueiro está em período de transição após sofrer edema na panturrilha direita.

O treinador alvinegro não revelou quais jogadores serão escolhidos para iniciar a partida. Indagado se pouparia os titulares, já que tem outra decisão nesta semana, o paraguaio afirmou que aguarda avaliação das condições físicas dos atletas e reforçou a importância do embate. No próximo sábado, 18, o escrete preto-e-branco encara o Iguatu em busca de vaga na final do Campeonato Cearense.

“Estamos indo de jogo a jogo. Agora vamos ver a recuperação de cada um de nossos jogadores. Vamos ver se todos estão em condições porque é um jogo muito importante. É uma decisão quarta e não podemos desperdiçá-la”, salientou o paraguaio.

Além do ganho esportivo, caso o Ceará classifique embolsará uma quantia milionária em premiação. A vaga na terceira fase da competição garante cota de R$ 2,1 milhões. O Vovô já arrecadou R$ 2,65 milhões no torneio, sendo R$ 1,25 milhão de participação e mais R$ 1,4 milhão ao derrotar a Caldense-MG por 3 a 0, na segunda fase, e avançar no certame.

A delegação alvinegra viajou nesta segunda-feira, 13, em voo no período da tarde com previsão de chegada em São Paulo às 20h30min. Da capital paulista, o elenco vai de ônibus até à cidade de Itu, no interior do Estado, onde acontece a partida. Na terça-feira, 14, às 16 horas, o time realiza o treino de apronto em campo particular do hotel antes de entrar em campo no Novelli Júnior para o duelo decisivo da Copa do Brasil.

