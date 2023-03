DM do Vovô: em transição, Luiz Otávio desfalca o Ceará diante do Iguatu pelo Cearense

Equipes entram em campo no Estádio Morenão a partir das 9 horas, deste domingo, 12, em duelo de ida por uma vaga da decisão do Estadual

O Ceará terá apenas um desfalque para a primeira decisão em busca de uma vaga na final do Campeonato Cearense 2023. A partir das 9 horas, Vovô e Iguatu entram em campo no Estádio Morenão, em duelo válido pela semifinal do Campeonato Cearense. Esta será a primeira partida entre as equipes rumo à final do Estadual.

No boletim divulgado neste domingo, 12, antes do confronto diante do Azulão, o clube informou que Luiz Otávio segue como baixa para o técnico Gustavo Morínigo. O zagueiro permanece no departamento médico em período de transição após sofrer edema na panturrilha direita.

Assim, o Alvinegro do Porangabuçu entra em campo com a seguinte formação: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos ; Richardson e Arthur Rezende; Janderson, Guilherme Castilho e Erick; Vitor Gabriel.

