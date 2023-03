Venda de ingressos para semifinal entre Iguatu e Ceará começa neste sábado

Este será o primeiro duelo entre as equipes pela semifinal do Campeonato Cearense, que acontece neste domingo, 12 de março, às 9 horas

A venda dos ingressos para o jogo entre Iguatu e Ceará está disponível a partir deste sábado, 11 de março. Os bilhetes são referentes à primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense 2023. O duelo será realizado no Estádio Morenão, em Iguatu, a partir das 9 horas.

Para adquirir as entradas, torcedores do alvinegro terão à disposição os postos de vendas diretamente na bilheteria do estádio e na loja Bento Sports. Os preços dos ingressos variam de R$ 15 (meia-entrada) a R$ 30 (inteira), tanto para torcida do time mandante como do time visitante.

A partida terá transmissão pela Rádio O POVO CBN.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags