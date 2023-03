Richardson expõe expectativas para duelo do Ceará diante do Iguatu, pelo Cearense

Jogo de ida das semifinais do Campeonato Estadual entre as equipes ocorre neste domingo, 12, às 9 horas, no estádio Morenão, em Iguatu (CE)

O Ceará dá o pontapé inicial em busca de uma vaga na final do Campeonato Cearense diante do Iguatu neste domingo, 12. As equipes se enfrentam ás 9 horas, no estádio Morenão, em Iguatu, em um duelo que, para o volante Richardson, será disputado de igual para igual.

"O contexto do jogo será de competição. Apesar do horário, (...) temos que enfrentar o que for. Esse é um jogo perigoso, estamos cheio de desculpas para dar, então não podemos dar desculpas. Temos que enfrentar o Iguatu de igual para igual. Não temos como nos classificar nesse jogo, mas sabemos da importância de vencer nessa semana de jogos decisivos", ressaltou o atleta em coletiva antes do embate.

O jogador do Vovô também chegou a comentar, em diferentes momentos da coletiva, com relação ao horário do embate, que tem previsão de muito calor, de acordo com a Funceme. O atleta alvinegro ressaltou, em entrevista coletiva, que as condições climáticas irão atrapalhar o espetáculo do confronto.



O fator clima também foi criticado por parte do Iguatu.

