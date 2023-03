Por vaga na decisão do Campeonato Cearense, Iguatu e Ceará se enfrentam no Morenão

Sem querer dar margem ao azar, o Ceará deve ir com força total para encarar o Iguatu, na manhã deste domingo, 12 de março. A partir das 9 horas, as equipes entram em campo no Estádio Morenão, em duelo válido pela semifinal do Campeonato Cearense. Esta será a primeira partida entre as equipes rumo à final do Estadual.

Na temporada 2023, o time treinado por Gustavo Morínigo contabiliza nove vitórias, dois empates e duas derrotas – a última conhecida na noite da última quarta-feira, 8, quando com equipe reserva perdeu por 2 a 0 para o Vitória, na Bahia, pela Copa do Nordeste. Apesar do Alvinegro de Porangabuçu estar confortável no torneio regional, o revés adiou sua possível classificação antecipada.

O Azulão, por sua vez, também vem de derrota no meio de semana. Na quinta-feira, 9, perdeu por 3 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, dando adeus à Copa do Brasil. Mesmo com a eliminação, o time cearense se despediu com os cofres abastecidos, com R$ 1,55 milhão arrecadados na competição nacional.

Neste domingo, o confronto entre Ceará e Iguatu promete ser quente por dois motivos principais. O primeiro ainda está fresco na memória do torcedor cearense, já que as equipes se enfrentaram nas quartas de final do Campeonato Estadual de 2022. Naquela oportunidade, o Azulão se deu melhor ao vencer nos pênaltis e eliminar o time da Capital.

Outro componente desta partida é o horário da semifinal, motivo de críticas de ambas as equipes. “Fisiologicamente, jogo às 9 horas da manhã, no sertão, é muito complicado. Inclusive deixo nossa insatisfação como atleta”, disse em coletiva de imprensa o volante Richardson, do Ceará.

“É quase impossível termos intensidade os 90 minutos jogando às nove da manhã no sertão cearense, mas vamos fazer nosso melhor. Foi determinado esse horário. Que possamos continuar com essa entrega e identidade que estamos formando. Sabemos o que vale esse jogo lá, e esperamos fazer um bom jogo”, completou.

Quem também reclamou foi o presidente do Iguatu, Antônio Filho. Em conversa com o Esportes O POVO, disse: “Isso é um absurdo. Falta de respeito.” Ele ainda relembrou que a equipe retorna de viagem de São Paulo e que, portanto, chegaria à cidade somente no sábado, 11. “Isso tem que mudar no nosso futebol cearense, tem que ter um bom senso”, desabafou.

Os ingressos para a semifinal já estão disponíveis, com valores entre R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira).

Ficha técnica

Iguatu: Marcelo; Talisson, Regineldo, Max Oliveira, Guidio e Wender; Caxito e Dedeco; Luís Soares, Pedrinho e Tiaguinho. Tec: Washington Luiz.

Ceará: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos (Formiga); Richardson e Arthur Rezende; Janderson, Guilherme Castilho e Erick; Vitor Gabriel.



Local: Estádio Morenão, em Iguatu (CE)

Data e horário: 12/03/2023, domingo, às 9 horas

Árbitro: Adriano Barros Carneiro



Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Wesley Rodrigues Miguel



VAR: Léo Simão Holanda



Transmissão: Rádio O POVO CBN, Youtube O POVO, Facebook O POVO, TV Cidade, DAZN, Nosso Futebol e OneFootball.

