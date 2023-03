Richardson projeta decisão contra Iguatu e critica horário do jogo: "Muito complicado"

O volante Richardson não escondeu a insatisfação com o horário do jogo entre Ceará e Iguatu, no domingo, 12, pelo primeiro duelo da semifinal do Campeonato Cearense. Além da dificuldade natural do jogo, o atleta alvinegro ressaltou, em entrevista coletiva, que as condições climáticas irão atrapalhar o espetáculo do confronto.

“A gente sabe da nossa responsabilidade, que a camisa tem muita história do lado de cá. Temos a lição de termos enfrentado eles ano passado, sabemos o quanto é difícil e quão difícil vai ser o jogo. Fisiologicamente, às nove horas da manhã, no sertão, é muito complicado. Inclusive deixo nossa insatisfação como atleta”, disse o volante, que relembrou na fala o encontro entre as equipes na edição de 2022, quando o Vovô foi eliminado pelo Azulão nas quartas de final.

“É quase impossível termos intensidade os 90 minutos jogando às nove da manhã no sertão cearense. Mas vamos fazer nosso melhor, foi determinado esse horário. Que possamos continuar com essa entrega e identidade que estamos formando. Sabemos o que vale esse jogo lá, e esperamos fazer um bom jogo para trazer um bom resultado para que a gente possa ter tranquilidade nos jogos decisivos da semana que vem”, completou.

Eliminação em 2022 ficou no passado

Um dos poucos remanescentes do elenco da última temporada, Richardson não esconde que a eliminação para o Iguatu em 2022 deixou uma marca negativa, mas que o acontecido ficou no passado. O momento atual, segundo o volante, é completamente diferente em relação ao do ano passado.

“O jogo já fala por si. Uma semifinal do Campeonato Cearense. É claro que quem ficou do ano passado, dos remanescentes, têm essa experiência negativa de ter acontecido o que aconteceu, mas faz parte do passado. É um outro elenco, uma outra situação e ambiente. Estamos bem focados nisso. Perdemos a invencibilidade (contra o Vitória), mas se tem um momento que poderíamos ser derrotado, era agora, porque a gente chega nesses próximos dias de jogos muito decisivos, que não podemos errar. Queremos conquistar coisas grandes”, enfatizou.