Ceará inicia preparação para jogo contra o Iguatu pela semifinal do Cearense

As equipes se enfrentam no domingo, 12, às 9 horas, no estádio Morenão, pelo duelo de ida da semifinal do Estadual

O elenco do Ceará se reapresentou na manhã desta sexta-feira, 10, no CT de Porangabuçu. De olho no Iguatu, o time iniciou a preparação para o jogo válido pela semifinal do Campeonato Cearense. As equipes se enfrentam no domingo, 12, às 9 horas, no estádio Morenão.

O Vovô realiza apenas uma atividade na capital cearense antes do confronto pelo Estadual. A viagem da delegação alvinegra para a cidade de Iguatu está prevista para a manhã do sábado, 11.

No último boletim médico divulgado pelo clube na última quarta-feira, 8, apenas Luiz Otávio não segue como opção para Morínigo. O zagueiro iniciou período de transição após lesão e é dúvida para o duelo.

Os titulares retornam para a primeira decisão contra o Iguatu após serem poupados na derrota por 2 a 0 diante do Vitória, pela Copa do Nordeste.

Decisão no Cearense

O duelo da volta, que decidirá o finalista do Campeonato Cearense 2023, acontece no próximo dia 18, um sábado, 18, às 16 horas, na Arena Castelão.



