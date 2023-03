Ceará e Bahia fazem clássico nordestino no Brasileirão feminino por 1ª vitória

Equipes ainda não somaram três pontos no certame nacional e se enfrentam neste sábado, 11, às 18h30min, no estádio Pituaçu, pela terceira rodada da competição

Ceará e Bahia protagonizam neste sábado, 11, o clássico nordestino do Brasileirão Feminino A1. As equipes se enfrentam no estádio do Pituaçu, em Salvador, às 18h10min, em busca da primeira vitória no certame nacional, em jogo válido pela terceira rodada. A partida terá transmissão da TV Bahêa, no Youtube.

As Alvinegras ainda não somaram nenhum ponto na competição. Na primeira rodada, o grupo foi goleado em 14 a 0 pelo Corinthians. Na segunda rodada, no PV, no entanto, a equipe demonstrou uma evolução, apesar do revés diante do São Paulo por 2 a 0.

Para o embate, o time comandado por David Lopes pode contar com alguns reforços. Nesta sexta-feira, 10, o clube anunciou a contratação da zagueira Guaciara, da volante Cris Carioca e da atacante Monique.

No jogo diante do Bahia, o Vovô deve enfrentar ainda uma velha conhecida. Flávia Pissaia, uma das principais peças do time no título do Brasileirão A2, defende o Esquadrão de Aço na atual temporada. A jogadora não tem sido escalada como titular nos jogos da equipe baiana, mas participou das duas partidas que o clube fez nas rodadas iniciais.

No primeiro jogo, o Bahia empatou em 1 a 1 com o São Paulo fora de casa. Na segunda rodada, o grupo enfrentou o Cruzeiro já no Pituaçu, onde perdeu por 3 a 2. Com um ponto somado, a equipe ocupa a 11ª colocação na tabela. O Ceará, até o momento, é o lanterna do torneio.

O jogo será apitado pelo árbitro baiano Ezequiel Souza Costa. Ele terá Daniella Coutinho Pinto e Patrícia dos Reis Nascimento como auxiliares. As duas também integram o quadro da FBF.

