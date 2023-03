Artilheiro do Nordestão, Erick Pulga é destaque do Ferroviário em 2023; veja números

Com cinco tentos na Copa do Nordeste, o jogador de 22 anos se isolou na artilharia da competição regional

O atacante Erick Pulga tem brilhado neste início de temporada pelo Ferroviário. Com gols e assistências, o jogador é um dos destaques da equipe coral em 2023. Decisivo, o jovem atleta de 22 anos vem sendo peça importante nas campanhas do Tubarão da Barra no Nordestão, Copa do Brasil e Campeonato Cearense.

Neste ano, Erick Pulga já marcou nove gols com a camisa coral e cedeu três assistências em 17 jogos disputados. O atacante participou de 41% dos 29 tentos anotados pelo Tubarão da Barra em 2023 e é vice-artilheiro do time ao lado de Ciel, que possui 10 gols.

Pulga foi autor de um dos gols da vitória por 2 a 1 do Ferroviário sobre o Santa Cruz, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O triunfo garantiu a classificação inédita do clube da Barra do Ceará para a fase eliminatória do torneio regional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com cinco tentos nesta edição, o jogador é o artilheiro da Copa do Nordeste. Pela competição, anotou um tento na vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, na estreia do certame. Foi autor dos dois gols no empate em 2 a 2 contra o Bahia e de um dos tentos sobre o Campinense-PB no triunfo por 3 a 2, além do gol diante do Santa Cruz.

O atacante de 22 anos marcou ainda quatro vezes no Campeonato Cearense. Ele balançou as redes pela primeira vez com a camisa coral na goleada por 4 a 0 diante do Barbalha, na primeira rodada do Estadual. Pelas quartas de final do torneio diante do Maracanã, anotou um gol no duelo de ida, quando o Tubarão da Barra triunfou pelo placar de 2 a 0, e dois no jogo da volta que terminou em 3 a 1 para o Ferroviário, garantindo a classificação para a semifinal do certame.

O desempenho do jogador de 22 anos no time da Barra do Ceará tem chamado a atenção no mercado da bola. O Ceará é uma das equipes que está monitorando o atleta. A informação foi confirmada pelo diretor financeiro do Alvinegro, João Paulo Silva, em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no dia 25 de fevereiro.

Pulga tem contrato com o Atlético-CE e está emprestado ao Ferroviário até o fim da temporada 2023. No acordo, além de uma cláusula de vitrine de 30%, o time coral pode decidir se vende ou não o atleta.

O Ferroviário volta a campo no próximo domingo, 12, quando encara o Fortaleza, pela semifinal do Campeonato Cearense. As equipes se enfrentam às 18h30min, na Arena Castelão. O confronto da volta acontece no dia 19, em mesmo horário e local.

Sobre o assunto Ferroviário já faturou mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil e Nordestão em 2023

Ferroviário faz história, vence Santa Cruz e se classifica no Nordestão

Ferroviário elimina Resende e se classifica para 2ª fase da Copa do Brasil

Veja números de Pulga pelo Ferroviário

17 jogos

9 gols marcados

3 assistências cedidas

1369 minutos jogados

Tags