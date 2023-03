Willian Maranhão enaltece elenco do Ceará e almeja "grandes coisas" pelo clube

Em sua apresentação, o jogador ainda revelou os motivos que fizeram acertar com o Vovô e projetou as próximas partidas

O volante Willian Maranhão foi apresentado oficialmente pelo Ceará na manhã desta terça-feira, 7. O jogador, que já estreou pelo clube no Clássico-Rei do último domingo, 5, elogiou o elenco montado pela equipe alvinegra e esbanjou confiança em relação aos objetivos do Vovô na temporada.

"São muitos desafios durante o ano e nós esperamos conquistá-los. É um grande elenco, sem sombra de dúvidas. São três, quatro jogadores brigando por uma posição, é um elenco muito bom. Tenho certeza que vamos conquistar grandes coisas esse ano", disse.



Em entrevista coletiva, o volante ainda se colocou à disposição para os próximos compromissos do clube na temporada. Nesta quarta-feira, 8, o Vovô enfrenta o Vitória na Copa do Nordeste e, no fim de semana, encara o Iguatu na semifinal do Campeonato Cearense. Além disso, ainda enfrentará o Ituano pela Copa do Brasil no próximo dia 15.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estou trabalhando bastante para poder estar apto para o professor, para ele me colocar quando achar necessário. Estamos jogando decisões, cada jogo é uma final. Agora são três jogos super decisivos, que com certeza vamos encarar da melhor forma possível."



Sobre o assunto Ceará tem um retorno confirmado para o jogo diante do Vitória, pelo Nordestão

CBF negocia transmissão da Série B com Band e TV Brasil; entenda o cenário

Richard Coelho tem negociações avançadas com o Cruzeiro; saiba os detalhes

Após vestir as camisas de Bahia, Santos e Atlético Goianiense em 2022, Willian chega ao Ceará para reforçar o meio-campo alvinegro. Diante disso, o jogador revelou como ocorreu o convite para jogar no clube alvinegro e enalteceu a torcida.

"Sempre foi muito difícil jogar contra o Ceará. Eu pude sentir isso a favor quando entrei no clássico, é impressionante a torcida apoiando. Isso mexe muito com o jogador. Quando recebi o convite, eu falei: ‘É um clube de uma torcida enorme, que tá montando um elenco muito forte para subir", comentou.



O jogador de 27 anos, que pertence ao Santos, defenderá o Alvinegro de Porangabuçu por empréstimo até o fim de 2023.