Ceará Caçadores anuncia a contratação do quarterback norte-americano Joey Bradley

O Ceará Caçadores vem se reforçando para a temporada 2023. O clube anunciou no último domingo, 5, a contratação do quarterback norte-americano Joey Bradley. O time cearense disputará a Conferência Nordeste da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA) neste ano.

Joey Bradley, que fala português, mandou um recado à torcida e disse estar entusiasmado para atuar no Brasil. "Nunca fui ao Brasil, então estou muito entusiasmado em conhecer este país tão bonito. Falo português, mas aprendi em Portugal. Felizmente vocês podem me entender. Até já, bora, Caça”, destacou, em vídeo divulgado nas redes sociais do Ceará Caçadores.

O estadunidense foi campeão finlandês em 2022, pelo Kuopio Steelers. Ele levantou a taça do campeonato nacional após temporada invicta com 14 vitórias. O quarterback também soma passagens por Lisboa Delvis (Portugal), L'Hospitalet Pioners (Espanha), Gdynia Seahawks (Polônia) e Vysocina Gladiators (República Tcheca). Além do título no ano passado, ele foi também bicampeão português.

O norte-americano iniciou sua trajetória no time da Universidade de New Haven, dos Estados Unidos. Quando atuava na equipe foi indicado ao prêmio Harlon Hill após lançar para 2.652 jardas e 20 touchdowns em seu último ano universitário.

Outras contratações

Além de Joey Bradley, o Ceará Caçadores anunciou outras contratações para a temporada. Para a comissão técnica, Paulo Rebouças será o head coach do time e Jonas Frota assumirá o cargo de assistente técnico. O time contratou também o linebacker Gabriel Marques, ex-São Bento Snakes.



