Minhoca sobre o Clássico-Rei: "Erick se fez, era muito dominante o lado direito do Ceará"

Comentarista da Rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca analisou o Clássico-Rei nesta segunda-feira, 6, no FutCast, podcast do O POVO. Para ele, o duelo entre Erick e Sammuel desequilibrou a partida a favor do Ceará.

"A partida de ontem já estava muito clara do que poderia dar errado para cada lado. Quando eu olhei cada lado esquerdo defensivo, eu falei: 'é Danilo Barcelos e Sammuel na esquerda'. Quem se aproveitar melhor desse lado mais vulnerável vai acabar prevalecendo no Clássico, e foi O Ceará. O Erick vivendo grande fase. O Sammuel já no jogo contra o Náutico tinha mostrado fragilidade defensiva. Até destaquei que ele foi um dos melhores contra o Náutico, mas defensivamente, uma o João Ricardo teve que salvar, que foi uma bola nas costas do Sammuel. Ontem, o Erick se fez total. Era muito dominante o lado direito do Ceará", avaliou Minhoca.

O FutCast vai ao ar ao vivo toda segunda-feira à partir das 9 horas. O programa também fica disponível nas principais plataformas de podcast e você pode baixar o episódio e ouvir quando quiser.

Veja o episódio do FutCast desta segunda-feira, 6, na íntegra:

