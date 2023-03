Ceará tem um retorno confirmado para o jogo diante do Vitória, pelo Nordestão

Equipes se enfrentam no Barradão (BA) na próxima quarta-feira, 8, às 21h30min, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste

O Ceará iniciou nesta segunda-feira, 6, a preparação para o jogo diante do Vitória. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 8, às 21h30min, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Para a disputa, o Vovô tem um retorno confirmado e pode ainda contar com mais dois reforços.

Após cumprir suspensão, Caíque volta a estar a disposição do técnico Gustavo Morínigo. Além dele, podem se somar aos relacionados para a partida os laterais Michel Macedo e Willian Formiga.

No último boletim médico divulgado pelo Ceará, somente o zagueiro Luiz Otávio ainda consta no departamento médico. O defensor segue em fase de condicionamento físico com os preparadores e fisioterapeutas do clube

Agenda do Ceará



O Vovô volta a treinar em Porangabuçu na manhã da próxima terça-feira. Na ocasião, o volante Willian Maranhão será apresentado. No período vespertino, a equipe embarca para Salvador, onde no dia seguinte o grupo enfrenta o Vitória. O Ceará retorna na manhã de quinta-feira à capital cearense.

